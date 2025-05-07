Президент Азербайджана отменил визит на Парад Победы в Москве: вот почему

Ушаков также выразил сожаление по поводу того, что визит Алиева в Москву на торжественные мероприятия 9 мая был отменен, несмотря на то, что изначально лидер Азербайджана числился в списке гостей, чей визит ранее был подтвержден и ожидался российской стороной. Помощник президента России также отметил, что Алиев должен был посетить Москву в памятную дату вместе с расчетом войск республики, которые приняли бы участие в Параде Победы на Красной площади.