Президент Азербайджана отменил визит на Парад Победы в Москве: вот почему

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не будет присутствовать на торжественных мероприятиях, которые пройдут в Москве 9 мая по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об отмене визита азербайджанского лидера в столицу России сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков.
«Объяснили так, что он должен принять участие во внутренних мероприятиях, посвященных Гейдару Алиеву», — рассказал помощник российского лидера в интервью для журналиста Life Александра Юнашева, комментируя соответствующий вопрос.
Ушаков также выразил сожаление по поводу того, что визит Алиева в Москву на торжественные мероприятия 9 мая был отменен, несмотря на то, что изначально лидер Азербайджана числился в списке гостей, чей визит ранее был подтвержден и ожидался российской стороной. Помощник президента России также отметил, что Алиев должен был посетить Москву в памятную дату вместе с расчетом войск республики, которые приняли бы участие в Параде Победы на Красной площади.
Ранее Юрий Ушаков сообщал, что на торжества по случаю Дня Победы в России были приглашены многочисленные зарубежные представители. Так, на празднования в Москве российская сторона ожидала визит 29 иностранных лидеров. При этом представители 19 государств уже подтвердили свой визит в столицу РФ на Парад Победы.
Как сообщала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, главы иностранных государств, которые станут гостями на праздновании 80-летия Великой Победы в Москве, не просто примут участие в событии международного уровня, но и смогут разделить эмоции народа Российской Федерации, которые составляют значительную суть народа РФ и всего государства.
Тем временем в Москву уже прибыли первые зарубежные представители, такие как председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, глава Республики Сербия Александр Вучич и многие другие лидеры стран.
Отмечается, что президент России Владимир Путин также организует официальный прием для зарубежных гостей парада Победы в Москве и проведет ряд переговоров с лидерами других стран.