Сийярто: отказ от российского газа Венгрии будет стоить 1,5 млрд евро в год

Венгрия при реализации плана Еврокомиссии по отказу от российского газа ежегодно будет терять по 1,5 млрд евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто.
«Если бы физическая возможность энергетического сотрудничества с Россией была отрезана, ежегодные расходы Венгрии на импорт энергии увеличились бы примерно на 1,5 млрд евро или примерно на 600 млрд форинтов», — сказал он.
По словам министра, инициатива ЕК противоречит Версальскому договору, который дает право каждой стране самой решать, какие источники энергии использовать и где их покупать, передает агентство MTI.
Сийярто подчеркнул, что ЕС хочет заставить венгров «заплатить цену за бессмысленную и неизмеримую поддержку Украину». По его мнению, «ускоренное членство Украины обойдется ЕС в огромную сумму».
Глава МИД назвал неприемлемым план ЕК и заявил, что Будапешт будет бороться и не позволит, чтобы «венгерский народ был вынужден заплатить цену за ускоренное вступление Украины в ЕС».
6 мая ЕК представила дорожную карту полного отказа от российских энергоресурсов.
Politico писала, что Венгрия препятствует одобрению плана остановки импорта газа из России.