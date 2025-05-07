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Кадыров сообщил, что обсудил с Путиным ряд тем «вне протокола»

По словам главы Чечни, по каждой из тем он получил поддержку президента РФ.

Источник: Аргументы и факты

В ходе встречи состоявшейся в среду в Кремле встречи президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова некоторые темы обсуждались «вне протокола». Об этом руководитель Чечни сообщил в своем Telegram-канале.

«Мы обсудили ряд важных тем вне протокола — и по каждому получил полное понимание и поддержку», — написал Кадыров.

По его словам, темами для обсуждения в ходе встречи с президентом стали также положение дел в экономике республики и участие чеченских подразделений в СВО.

Глава Чечни отметил роль Путина в успехах, достигнутых в развитии республики за последние четверть века. По словам Кадырова, все эти годы он мог обратиться к президенту РФ по любому вопросу.

Ранее сообщалось, что Путин высоко оценил подготовку бойцов в Чечне.