Кадыров сообщил, что обсудил с Путиным ряд тем «вне протокола»

В ходе встречи состоявшейся в среду в Кремле встречи президента РФ Владимира Путина и главы Чечни Рамзана Кадырова некоторые темы обсуждались «вне протокола». Об этом руководитель Чечни сообщил в своем Telegram-канале.
«Мы обсудили ряд важных тем вне протокола — и по каждому получил полное понимание и поддержку», — написал Кадыров.
По его словам, темами для обсуждения в ходе встречи с президентом стали также положение дел в экономике республики и участие чеченских подразделений в СВО.
Глава Чечни отметил роль Путина в успехах, достигнутых в развитии республики за последние четверть века. По словам Кадырова, все эти годы он мог обратиться к президенту РФ по любому вопросу.
Ранее сообщалось, что Путин высоко оценил подготовку бойцов в Чечне.