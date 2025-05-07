Захарова: Слова Келлога о перемирии удивляют

О том, что Владимир Путин может являться основным препятствием для начала 30-дневного прекращения огня на Украине, Кит Келлог заявил 7 мая. Он добавил, что украинская сторона готова пойти на полное 30-дневное перемирие «на земле, на воде и в небе» с условием возможности его продления и хочет добиться установления этого режима как можно скорее.