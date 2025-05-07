Захарова: Слова Келлога о перемирии удивляют

Заявление спецпредставителя президента США Кита Келлога о том, что основным препятствием для 30-дневного перемирия между Москвой и Киевом является президент России Владимир Путин, вызывает удивление. Об этом в среду, 7 мая, высказалась официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Она подчеркнула, что российская сторона никогда не выступала против прекращения огня, а объявленные Россией перемирия в марте и апреле Киев «саботировал». Также дипломат отметила, что установление режима прекращения огня «связано с массой нюансов, которые требуют проработки».
Кроме того, Захарова обратила внимание на важность обеспечения действенного контроля за соблюдением режима прекращения огня. По ее словам, необходимо не допустить сценария, по которому Киев использует этот период для повышения боевого потенциала своих войск, мобилизации и поставок вооружений, передает сайт ведомства.
— Единственным препятствием к перемирию является Киев, который нарушает договоренности и не желает серьезно обсуждать условия долгосрочного прекращения огня. Проверкой его миролюбивых намерений станет поведение ВСУ в период 72-часового перемирия 8−10 мая, — заявила представитель МИД РФ.
О том, что Владимир Путин может являться основным препятствием для начала 30-дневного прекращения огня на Украине, Кит Келлог заявил 7 мая. Он добавил, что украинская сторона готова пойти на полное 30-дневное перемирие «на земле, на воде и в небе» с условием возможности его продления и хочет добиться установления этого режима как можно скорее.