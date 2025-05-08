Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом поинтересовался, понравился ли ему Петербург.
«Очень рад вас видеть. Как в Питере, вам понравился Санкт-Петербург?» — спросил Путин коллегу во время встречи в Кремле.
Президент Кубы рассказал, что во время поездки в Петербург видел «офис» Путина.
Официальной резиденцией Путина в Санкт-Петербурге является Константиновский дворец.
Президент Кубы прилетел в Петербург 4 мая. Затем он продолжил свой рабочий график в Москве. Кубинский лидер 7 мая встретился с Путиным, ожидается его участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.