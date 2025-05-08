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Путин спросил у президента Кубы, понравился ли ему Петербург

Путин во время встречи с президентом Кубы спросил, понравился ли ему Петербург.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом поинтересовался, понравился ли ему Петербург.

«Очень рад вас видеть. Как в Питере, вам понравился Санкт-Петербург?» — спросил Путин коллегу во время встречи в Кремле.

Президент Кубы рассказал, что во время поездки в Петербург видел «офис» Путина.

Официальной резиденцией Путина в Санкт-Петербурге является Константиновский дворец.

Президент Кубы прилетел в Петербург 4 мая. Затем он продолжил свой рабочий график в Москве. Кубинский лидер 7 мая встретился с Путиным, ожидается его участие в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.