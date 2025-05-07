Глава Конго Сассу-Нгессо: делегацию пытались отговорить от поездки в Москву

Делегацию Конго пытались отговорить от поездки в Россию для участия в памятных мероприятиях в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявил президент республики Дени Сассу-Нгессо.
«Некоторые организовывали кампании, чтобы отговорить нас от поездки, но мы здесь», — отметил он во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Сассу-Нгессо поблагодарил Путина за то, что в РФ помнят об участии Конго во Второй мировой войне. Он также отметил героизм советских солдат.
В Кремле по итогам встречи глав государств сообщили, что Путин назвал укрепление связей с Африкой одним из приоритетов внешней политики России.
Ранее стало известно, что президент Монголии Хурэлсух назвал одной из важнейших победу в ВОВ.
Он добавил, что монгольский народ всегда был с народом РФ.