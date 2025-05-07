Президент Сербии Вучич заявил, что нельзя допускать ревизии истории

«Десятки миллионов человек погибли, чтобы мы были здесь. У нас нет права играть с ревизией прошлого, мы — народ, который много страдал. Я горжусь тем, что я — президент Сербии и что могу присутствовать на праздновании борьбы с фашизмом», — заявил Вучич во время беседы с журналистами в Москве.