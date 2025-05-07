Президент Сербии Вучич заявил, что нельзя допускать ревизии истории

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нельзя допускать ревизии истории, говоря о борьбе с фашистской Германией во Второй мировой войне.
Во время своего визита в Россию на торжественные мероприятия, посвященные празднованию 80-летия Великой Победы, Вучич подчеркнул, что чтит огромную помощь Красной Армии в освобождении Сербии от фашистских захватчиков.
«Десятки миллионов человек погибли, чтобы мы были здесь. У нас нет права играть с ревизией прошлого, мы — народ, который много страдал. Я горжусь тем, что я — президент Сербии и что могу присутствовать на праздновании борьбы с фашизмом», — заявил Вучич во время беседы с журналистами в Москве.
Ранее KP.RU сообщал, что прибывший в столицу РФ Александр Вучич прогулялся по Красной площади в период подготовки к Параду, который пройдет в Москве 9 мая.