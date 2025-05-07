Хуситы заявили об ударах по аэропорту на юге Израиля и по авианосцу США

Цели в Израиле были атакованы беспилотниками. Удар по кораблю был произведен с помощью баллистической ракеты и БПЛА, уточнили в «Ансар Аллах». Хуситы в своем заявлении делают оговорку: удар по авианосцу был нанесен до того, как они подписали с американцами соглашение о прекращении огня. Однако они предупредили, что атаки будут возобновлены, если США продолжит военные действия против них.