Украина сообщила о конфискации Канадой российского Ан-124 в пользу Киева

Ранее Украина уже предпринимала шаги по использованию российских активов и имущества в качестве экономического механизма компенсаций. В стране рассматривают введение специальной пошлины на импорт российских товаров, чтобы направлять собранные средства в фонд восстановления страны. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, подчеркнув, что это экономический механизм репараций. Также обсуждается использование замороженных российских активов, доходы от которых уже составляют 50 млрд долларов.