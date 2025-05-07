Adidas, Volkswagen и Bosh признали ответственность за приход к власти нацистов

Ряд германских компаний подписали совместное заявление, в котором признали ответственность за приход к власти нацистов в Германии в 1930-е годы. Речь идет о таких компаниях, как Volkswagen, Lufthansa и Rheinmetall.
Также заявление подписали Bayer, BASF, Bosch, Evonik, Siemens, Deutsche Bahn. Всего в списке около полусотни компаний, информирует издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
«Германские компании в мыслях о собственной выгоде внесли свой вклад в укрепление владычества национал-социалистов. Были вовлечены многие предприятия и их тогдашние игроки», — сказано в документе.
При этом в заявлении отмечается, что сегодня германские компании выступают против ненависти, дискриминации и антисемитизма и призывают помнить о хрупкости демократии.
Германские компании подготовили и подписали это заявление в преддверии празднования 80-летия Великой Победы.
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