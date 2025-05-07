Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Москву 8 мая

Накануне три прибалтийские страны запретили пролет спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией. Речь идет о Литве, Латвии и Эстонии. Тем не менее глава словацкого правительства прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.