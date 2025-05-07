Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Москву 8 мая

Президент Палестины Махмуд Аббас прибудет в Москву в четверг 8 мая. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посла Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаля.
По словам дипломата, Махмуд Аббас прибудет в Москву вечером в четверг 8 мая, чтобы посетить парад Победы на Красной площади в Москве 9 мая.
«Десятого числа у президента запланирована двусторонняя встреча с господином Путиным», — рассказал Абдель Хафиз Нофаль о планах президента Палестины.
Тем временем лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в Москву по приглашению Путина. Он будет присутствовать на Параде Победы на Красной площади, а потом проведет переговоры с несколькими лидерами стран, включая президента России.
Накануне три прибалтийские страны запретили пролет спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией. Речь идет о Литве, Латвии и Эстонии. Тем не менее глава словацкого правительства прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.