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Си Цзиньпин: отношения РФ и КНР продолжают обретать новую жизненную силу

Он отметил, что укрепление гуманитарных обменов имеет важное, далекоидущее значение для углубления взаимопонимания.

Источник: Аргументы и факты

Отношения между Китаем и Россией продолжают динамично развиваться и укрепляться.

Об этом говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина, направленном участникам форума «Светоч мира и новые исторические рубежи». В документе подчеркивается, что за прошедшие 80 лет при поддержке обеих сторон российско-китайское сотрудничество приобрело новое дыхание, став примером взаимодействия между крупными державами нового типа.

В послании также указывается на значимость гуманитарных обменов как инструмента для углубления взаимопонимания, укрепления добрососедских связей и формирования позитивного общественного мнения, благоприятного для дальнейшего развития двусторонних отношений.

Особая роль в этом процессе отводится средствам массовой информации, которые призваны содействовать сближению народов двух стран, отражать их стремления и укреплять стратегическое партнерство, охватывающее все ключевые направления взаимодействия.

Ожидается, что 8 мая президент РФ Владимир Путин примет в Кремле китайского коллегу Си Цзиньпина. Помимо переговоров с участием делегаций двух лидеров ждет чаепитие, на котором они обсудят деликатные вопросы с глазу на глаз.