Си Цзиньпин: отношения РФ и КНР продолжают обретать новую жизненную силу

Об этом говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина, направленном участникам форума «Светоч мира и новые исторические рубежи». В документе подчеркивается, что за прошедшие 80 лет при поддержке обеих сторон российско-китайское сотрудничество приобрело новое дыхание, став примером взаимодействия между крупными державами нового типа.