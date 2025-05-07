Си Цзиньпин: отношения РФ и КНР продолжают обретать новую жизненную силу

Отношения между Китаем и Россией продолжают динамично развиваться и укрепляться.
Об этом говорится в послании председателя КНР Си Цзиньпина, направленном участникам форума «Светоч мира и новые исторические рубежи». В документе подчеркивается, что за прошедшие 80 лет при поддержке обеих сторон российско-китайское сотрудничество приобрело новое дыхание, став примером взаимодействия между крупными державами нового типа.
В послании также указывается на значимость гуманитарных обменов как инструмента для углубления взаимопонимания, укрепления добрососедских связей и формирования позитивного общественного мнения, благоприятного для дальнейшего развития двусторонних отношений.
Особая роль в этом процессе отводится средствам массовой информации, которые призваны содействовать сближению народов двух стран, отражать их стремления и укреплять стратегическое партнерство, охватывающее все ключевые направления взаимодействия.
Ожидается, что 8 мая президент РФ Владимир Путин примет в Кремле китайского коллегу Си Цзиньпина. Помимо переговоров с участием делегаций двух лидеров ждет чаепитие, на котором они обсудят деликатные вопросы с глазу на глаз.