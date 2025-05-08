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Президент Сербии Вучич записал обращение на Красной площади

Президент Сербии Александар Вучич посетил Красную площадь в Москве, на которой записал обращение. В видео он заявил, что ему безразлична реакция других государств на его приезд в Россию.

«И хочу сказать прежде всего: хотя я знаю, что бы ни делал, всегда буду крайним — потому что найдутся те, кто скажет, что мы теперь оставили проевропейский путь, — хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству и уважает мой труд», — сказал господин Вучич. Он добавил, что его не выбирают «ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще».

Александр Вучич выразил уверенность в том, что Сербия останется на европейском пути. «Если они захотят кого-то наказывать, пусть наказывают меня», — заключил он.

По словам президента Сербии, в ближайшие дни он встретится с патриархом Кириллом, чтобы вручить ему орден. Также 8 мая господин Вучич проведет встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным 9 мая — с председателем КНР Си Цзиньпином.