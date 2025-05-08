Президент Сербии Вучич записал обращение на Красной площади

«И хочу сказать прежде всего: хотя я знаю, что бы ни делал, всегда буду крайним — потому что найдутся те, кто скажет, что мы теперь оставили проевропейский путь, — хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству и уважает мой труд», — сказал господин Вучич. Он добавил, что его не выбирают «ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще».