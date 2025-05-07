Президент Сербии Александр Вучич, находясь на Красной площади у собора Василия Блаженного, выразил гордость за способность своей страны самостоятельно и независимо принимать решения.
Он подчеркнул, что сербский народ не имеет права забывать героическое сопротивление фашизму и не должен допустить его возвращения.
Вучич отметил, что, несмотря на критику, неизбежную при любом выборе, он благодарен тем, кто сохраняет верность Родине и ценит его усилия. Он также с иронией прокомментировал продолжительность своего пути в Москву, сравнив её с исторической поездкой лидеров союзных держав в Ялту, подчеркнув, что нынешняя международная обстановка накладывает свои ограничения.
После более чем четырёхлетнего перерыва визит в российскую столицу стал для него значимым событием. Он заверил, что, независимо от места пребывания, будет продолжать отстаивать интересы Сербии.
Ранее президент Сербии Александар Вучич провёл встречу с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко. Сербский лидер начал этим мероприятием свой первый рабочий день после выхода с больничного,