Вучич в Москве: Сербия сохраняет суверенитет и историческую память

Вучич отметил, что, несмотря на критику, неизбежную при любом выборе, он благодарен тем, кто сохраняет верность Родине и ценит его усилия. Он также с иронией прокомментировал продолжительность своего пути в Москву, сравнив её с исторической поездкой лидеров союзных держав в Ялту, подчеркнув, что нынешняя международная обстановка накладывает свои ограничения.