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Вучич в Москве: Сербия сохраняет суверенитет и историческую память

По его словам, страна может «самостоятельно и независимо принимать решения».

Источник: Аргументы и факты

Президент Сербии Александр Вучич, находясь на Красной площади у собора Василия Блаженного, выразил гордость за способность своей страны самостоятельно и независимо принимать решения.

Он подчеркнул, что сербский народ не имеет права забывать героическое сопротивление фашизму и не должен допустить его возвращения.

Вучич отметил, что, несмотря на критику, неизбежную при любом выборе, он благодарен тем, кто сохраняет верность Родине и ценит его усилия. Он также с иронией прокомментировал продолжительность своего пути в Москву, сравнив её с исторической поездкой лидеров союзных держав в Ялту, подчеркнув, что нынешняя международная обстановка накладывает свои ограничения.

После более чем четырёхлетнего перерыва визит в российскую столицу стал для него значимым событием. Он заверил, что, независимо от места пребывания, будет продолжать отстаивать интересы Сербии.

Ранее президент Сербии Александар Вучич провёл встречу с российским послом в Белграде Александром Боцан-Харченко. Сербский лидер начал этим мероприятием свой первый рабочий день после выхода с больничного,