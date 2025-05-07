Первое голосование на выборах Папы Римского не принесло результата

Первый тур голосования на конклаве в Ватикане, призванном избрать нового папу, не принес результатов. Из трубы Сикстинской капеллы, расположенной в Апостольском дворце, пошел черный дым.
Объявление результатов задержалось на два часа.
В конклаве участвуют 133 члена Коллегии кардиналов. Перед закрытием дверей Сикстинской капеллы кардиналы дали клятву хранить в секрете все, что касается выборов папы римского. Для занятия престола будущий понтифик должен получить поддержку не менее двух третей кардиналов-выборщиков, то есть минимум 89 голосов.
Около 45 тысяч верующих собрались на площади Святого Петра в Ватикане, ожидая результатов первого тура голосования, начавшегося после 18:45 по московскому времени и продолжавшегося несколько часов, о чем сообщает Vatican News.
Черный дым верующие встретили возгласами разочарования, после чего стали быстро покидать площадь.