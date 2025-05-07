Первое голосование на выборах Папы Римского не принесло результата

В конклаве участвуют 133 члена Коллегии кардиналов. Перед закрытием дверей Сикстинской капеллы кардиналы дали клятву хранить в секрете все, что касается выборов папы римского. Для занятия престола будущий понтифик должен получить поддержку не менее двух третей кардиналов-выборщиков, то есть минимум 89 голосов.