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Первое голосование на выборах Папы Римского не принесло результата

Из трубы Сикстинской капеллы на площади Святого Петра пошел черный дым.

Источник: Аргументы и факты

Первый тур голосования на конклаве в Ватикане, призванном избрать нового папу, не принес результатов. Из трубы Сикстинской капеллы, расположенной в Апостольском дворце, пошел черный дым.

Объявление результатов задержалось на два часа.

В конклаве участвуют 133 члена Коллегии кардиналов. Перед закрытием дверей Сикстинской капеллы кардиналы дали клятву хранить в секрете все, что касается выборов папы римского. Для занятия престола будущий понтифик должен получить поддержку не менее двух третей кардиналов-выборщиков, то есть минимум 89 голосов.

Около 45 тысяч верующих собрались на площади Святого Петра в Ватикане, ожидая результатов первого тура голосования, начавшегося после 18:45 по московскому времени и продолжавшегося несколько часов, о чем сообщает Vatican News.

Черный дым верующие встретили возгласами разочарования, после чего стали быстро покидать площадь.