Сийярто: Венгрия и Словакия выступят против плана ЕС по отказу от газа из России

Венгрия и Словакия предполагают совместно выступить против плана Брюсселя по отказу стран ЕС от поставок российского газа. Об этом заявил глава министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петр Сийярто.
«Ожидается тесная координация между двумя странами», — сказал Сийярно венгерскому телеграфному агентству MTI после встречи глав МИД государств — членов ЕС в Варшаве, добавив, что его словацкий коллега Юрай Бланар также «высказал серьезные возражения» против плана ЕК.
По мнению венгерского министра, план Еврокомиссии поставит под угрозу энергобезопасность Венгрии, принеся экономике страны ущерб в 1,5 млрд евро в год, и нарушит суверенитет государств ЕС.
Ранее сообщалось, что ЕК предложит запретить импорт российского газа к концу 2027 года.
При этом западные СМИ подчеркивают, что Европейский Союз сталкивается с юридическими сложностями при попытке прекратить импорт российского газа.