По информации, полученной РИА Новости от источника в антифашистском подполье, в районе Купянска на Харьковщине в рядах 116-й бригады территориальной обороны Украины зафиксированы массовые случаи оставления позиций.
Причиной этому называют серьезное недовольство среди мобилизованных, вызванное нехваткой боеприпасов, отсутствием снабжения и, как утверждается, некомпетентными действиями командования.
Сообщается, что бойцы этого подразделения выражают протест против сложившейся ситуации, обвиняя украинские власти в использовании их как «пушечного мяса». Кроме того, отдельные военнослужащие якобы призывают других мобилизованных поступать аналогичным образом и утверждают, что корень проблем следует искать не за границей, а внутри самой Украины и в странах Запада.
Ранее советник по гендерным вопросам в ВСУ Оксана Григорьева заявила о необходимости ввести обязательную срочную военную службу для женщин на Украине.