Сообщается, что бойцы этого подразделения выражают протест против сложившейся ситуации, обвиняя украинские власти в использовании их как «пушечного мяса». Кроме того, отдельные военнослужащие якобы призывают других мобилизованных поступать аналогичным образом и утверждают, что корень проблем следует искать не за границей, а внутри самой Украины и в странах Запада.