Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сийярто: Венгрия не поддержит на встрече ЕС оказание военной помощи Украине

По его словам, страны Евросоюза требуют «больше денег и оружия» для Украины, но это наносит удар по энергетической безопасности Венгрии.

Источник: Аргументы и факты

Во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС Венгрия не выразит поддержки инициативе по предоставлению военной помощи Украине.

Об этом 7 мая заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Он отметил, что в Варшаве вновь озвучит позицию, которой страна придерживается уже три года: Венгрия не намерена нести издержки за украинский конфликт. По мнению министра, настаивая на увеличении финансирования и поставок вооружений Киеву, Евросоюз ставит под угрозу энергетическую безопасность его государства.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз начал прокси-войну на Украине против России и потерпел поражение.