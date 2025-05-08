Сийярто: Венгрия не поддержит на встрече ЕС оказание военной помощи Украине

Во время неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС Венгрия не выразит поддержки инициативе по предоставлению военной помощи Украине.
Об этом 7 мая заявил глава МИД и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что в Варшаве вновь озвучит позицию, которой страна придерживается уже три года: Венгрия не намерена нести издержки за украинский конфликт. По мнению министра, настаивая на увеличении финансирования и поставок вооружений Киеву, Евросоюз ставит под угрозу энергетическую безопасность его государства.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюз начал прокси-войну на Украине против России и потерпел поражение.