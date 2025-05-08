Сийярто: Венгрия не поддержит на встрече ЕС оказание военной помощи Украине

Он отметил, что в Варшаве вновь озвучит позицию, которой страна придерживается уже три года: Венгрия не намерена нести издержки за украинский конфликт. По мнению министра, настаивая на увеличении финансирования и поставок вооружений Киеву, Евросоюз ставит под угрозу энергетическую безопасность его государства.