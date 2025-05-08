Вэнс: важно, чтобы россияне и украинцы начали разговаривать друг с другом

Вэнс напомнил, что по состоянию на сегодняшний день США играют роль посредника, который доводит до каждой из сторон конфликта требования своего противника. При этом в Вашингтоне полагают, что Москве и Киеву пора переходить к прямым контактам хотя бы в какой-то форме.