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«Пусть наказывают меня»: Вучич записал обращение на Красной площади

Президент Сербии Александр Вучич посетил Красную площадь в Москве, где записал обращение. Он сказал, что ему безразлична реакция других стран на его приезд в российскую столицу.

Президент Сербии Александр Вучич посетил Красную площадь в Москве, где записал обращение. Он сказал, что ему безразлична реакция других стран на его приезд в российскую столицу.

— Что бы я ни делал — всегда буду крайним, потому что найдутся те, кто скажет, что мы теперь оставили проевропейский путь. Хочу поблагодарить тех, кто верен своему Отечеству и уважает мой труд, — заявил сербский лидер.

Он отметил, что его не выбирали «ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе, ни где бы то ни было еще». Вучич выразил уверенность в том, что республика останется на европейском пути.

— Если они захотят кого-то наказывать, пусть наказывают меня, — заключил он в обращении, опубликованном в социальной сети.

По его словам, в ближайшие дни он встретится с патриархом Кириллом, чтобы вручить орден. Также 8 мая президент Сербии проведет встречу с коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а перед переговорами с главой РФ Владимиром Путиным 9 мая — с председателем Китая Си Цзиньпином.

Воздушное пространство для пролета правительства Словакии в РФ ограничили три европейские страны — Латвия, Литва и Эстония.