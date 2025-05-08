США заявили, что выпустят новейшую ядерную бомбу В61−13 в мае

Соединенные Штаты предполагают получить первые образцы новейшей термоядерной бомбы. Речь идет о бомбе B61−13, о работе над которой Вашингтоном было заявлено два года назад.
«Управление ожидает достижения первой производственной единицы для B61−13 позже в этом месяце», — сказала исполняющий обязанности главы агентства по национальной ядерной безопасности Тереса Роббинс, выступая на слушаниях в конгрессе США.
Ранее сообщалось, что эта бомба будет в 244 раза мощнее той, что была сброшена в 1945 году на японскую Хиросиму. Тогда в результате бомбардировки погибло более 200 тыс. человек.
Тем временем Соединенные Штаты завершили в полном объеме размещение новых гравитационных ядерных авиабомб B61 12 на территории Европы. При этом не уточняется, на территории каких европейских стран размещены данные арсеналы.