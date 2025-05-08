Белоусов одним словом ответил на вопрос, в какой форме он будет принимать парад в честь годовщины Победы

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов дал ответ на вопрос, в какой одежде он собирается принимать парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отвечая в Кремле на вопросы журналистов, министр обороны сказал, что зрителям парада предстоит своими глазами увидеть, какая одежда будет на нем — военная форма или штатский костюм.