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Белоусов одним словом ответил на вопрос, в какой форме он будет принимать парад в честь годовщины Победы

Белоусов ответил на вопрос, в какой форме он будет принимать парад Победы.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов дал ответ на вопрос, в какой одежде он собирается принимать парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отвечая в Кремле на вопросы журналистов, министр обороны сказал, что зрителям парада предстоит своими глазами увидеть, какая одежда будет на нем — военная форма или штатский костюм.

«Увидите», — всего одним словом ответил глава оборонного ведомства на заданный ему соответствующий вопрос.

Ранее KP.RU писал, что министр обороны прокомментировал попытки подлета дронов ВСУ к Москве. При этом Белоусов заявил, что Россия уже отбилась от атак украинских беспилотников.

Посмеет ли Украина атаковать парад Победы и как Россия борется с массовыми налетами дронов, подробно разобрал в эфире радио «Комсомольская правда» разработчик БПЛА Сергей Товчак.