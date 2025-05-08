Белоусов одним словом ответил на вопрос, в какой форме он будет принимать парад в честь годовщины Победы

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов дал ответ на вопрос, в какой одежде он собирается принимать парад в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Отвечая в Кремле на вопросы журналистов, министр обороны сказал, что зрителям парада предстоит своими глазами увидеть, какая одежда будет на нем — военная форма или штатский костюм.
«Увидите», — всего одним словом ответил глава оборонного ведомства на заданный ему соответствующий вопрос.
Ранее KP.RU писал, что министр обороны прокомментировал попытки подлета дронов ВСУ к Москве. При этом Белоусов заявил, что Россия уже отбилась от атак украинских беспилотников.
Посмеет ли Украина атаковать парад Победы и как Россия борется с массовыми налетами дронов, подробно разобрал в эфире радио «Комсомольская правда» разработчик БПЛА Сергей Товчак.