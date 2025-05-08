Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на Сталинград

В Волгограде на фасаде здания аэропорта установили новую вывеску с названием «Сталинград», сообщает корреспондент РИА Новости.
Надпись, выполненная в бирюзовом цвете в соответствии с общей стилистикой терминала, заменяет прежнее обозначение, отражая дополнительное, историческое имя воздушной гавани.
Инициатива о возвращении аэропорту имени «Сталинград» была озвучена ветеранами и участниками специальной военной операции, после чего губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил соответствующее обращение президенту России. Владимир Путин поддержал предложение, подписав указ, разрешающий использование исторического названия в информационных материалах и навигации, при этом официальное географическое наименование города сохраняется.
Ранее дорожные знаки «Волгоград» на всех основных въездах в город-герой временно заменили на знаки «Сталинград» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.