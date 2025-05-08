Вывеску с названием на здании аэропорта в Волгограде сменили на Сталинград

Инициатива о возвращении аэропорту имени «Сталинград» была озвучена ветеранами и участниками специальной военной операции, после чего губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров направил соответствующее обращение президенту России. Владимир Путин поддержал предложение, подписав указ, разрешающий использование исторического названия в информационных материалах и навигации, при этом официальное географическое наименование города сохраняется.