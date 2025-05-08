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«Совершенно не волнует»: Вучич предельно ясно дал понять, как относится к реакции ЕС на его визит в Москву

Вучич заявил, что ему безразлична реакция стран ЕС на его визит в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не волнуется из-за реакции других стран на его визит в Москву.

«Я здесь для того, чтобы бороться за свой народ и свою страну. Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет», — сказал Вучич, беседуя с сербскими журналистами на Красной площади.

Сербский лидер подчеркнул, что ранее открыто заявлял в ЕС о своих планах принять участие в праздновании дня Великой Победы 9 мая в Москве.

Вучич сообщил, что в Москве намерен встретиться с Патриархом Кириллом и вручить ему орден. Также президент Сербии планирует провести встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином и провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Накануне три прибалтийские страны запретили пролет спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией. Речь идет о Литве, Латвии и Эстонии. Тем не менее глава словацкого правительства прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.