«Совершенно не волнует»: Вучич предельно ясно дал понять, как относится к реакции ЕС на его визит в Москву

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не волнуется из-за реакции других стран на его визит в Москву.
«Я здесь для того, чтобы бороться за свой народ и свою страну. Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет», — сказал Вучич, беседуя с сербскими журналистами на Красной площади.
Сербский лидер подчеркнул, что ранее открыто заявлял в ЕС о своих планах принять участие в праздновании дня Великой Победы 9 мая в Москве.
Вучич сообщил, что в Москве намерен встретиться с Патриархом Кириллом и вручить ему орден. Также президент Сербии планирует провести встречи с казахстанским лидером Касым-Жомартом Токаевым и председателем КНР Си Цзиньпином и провести переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.
Накануне три прибалтийские страны запретили пролет спецборта премьер-министра Словакии Роберта Фицо над своей территорией. Речь идет о Литве, Латвии и Эстонии. Тем не менее глава словацкого правительства прибыл в российскую столицу для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Великой Победы.