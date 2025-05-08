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Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры и подпишут совместные заявления

Сперва стороны проведут переговоры в узком и расширенном составах, затем лидеры государств подпишут два совместных заявления и выступят перед журналистами.

Источник: Аргументы и факты

В рамках российско-китайского переговорного процесса запланировано подписание ряда соглашений на межправительственном и межведомственном уровнях.

После заявлений лидеров для прессы состоится официальный рабочий обед делегаций, во время которого стороны обсудят ключевые стратегические темы.

Завершением двусторонней программы станет неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина за чашкой чая, которая стала традиционным элементом их саммитов в последние годы. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе этой беседы ожидается обсуждение приоритетных тем, включая ситуацию на Украине и динамику российско-американских отношений.

Кроме того, визит председателя КНР в Москву продолжится его участием в памятных мероприятиях по случаю 80-летия Победы, где он выступит в качестве почётного гостя.

Ранее китайский лидер заявил, что отношения между Китаем и Россией продолжают динамично развиваться и укрепляться.