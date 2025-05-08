Путин и Си Цзиньпин проведут переговоры и подпишут совместные заявления

Завершением двусторонней программы станет неформальная встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина за чашкой чая, которая стала традиционным элементом их саммитов в последние годы. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, в ходе этой беседы ожидается обсуждение приоритетных тем, включая ситуацию на Украине и динамику российско-американских отношений.