Reuters: Украина хочет отказаться от доллара в пользу евро

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с публичной критикой в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, выразив несогласие с ее инициативой по ускорению интеграции Украины в Европейский союз, а также с намерениями предоставить Киеву дополнительную военную поддержку. Украина же предлагала введение специальной пошлины на импорт российских товаров и использование замороженных российских активов для финансирования восстановления страны.