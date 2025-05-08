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Reuters: Украина хочет отказаться от доллара в пользу евро

Украина рассматривает возможность сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара США на фоне геополитических изменений. Об этом сообщает Reuters.

Украина рассматривает возможность сделать евро базовой валютой.

Украина рассматривает возможность сделать евро базовой валютой для украинской гривны вместо доллара США на фоне геополитических изменений. Об этом сообщает Reuters.

«Потенциальное вступление в Европейский союз, усиление роли ЕС в обеспечении нашей обороноспособности, большая волатильность на мировых рынках и вероятность фрагментации мировой торговли вынуждают Нацбанк пересмотреть вопрос о том, следует ли сделать евро базовой валютой для украинской гривни вместо доллара», — передает агентство Reuters. Отмечается, что данные обсуждения начались на фоне напряженности в отношениях с Вашингтоном.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с публичной критикой в адрес председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, выразив несогласие с ее инициативой по ускорению интеграции Украины в Европейский союз, а также с намерениями предоставить Киеву дополнительную военную поддержку. Украина же предлагала введение специальной пошлины на импорт российских товаров и использование замороженных российских активов для финансирования восстановления страны.