Умер политолог Джозеф Най, автор концепции «мягкой силы»

Умер профессор Гарвардского университета Джозеф Най, один из главных идеологов неолиберализма в международных отношениях. Об этом информирует пресс-служба действующей при университете Школы управления имени Джона Ф. Кеннеди.
«Джозеф Най, профессор Гарварда, чьи идеи о природе власти в международных отношениях оказали влияние на поколения политиков, ученых и студентов и сделали его одним из наиболее известных политических мыслителей мира, скончался в возрасте 88 лет», — сказано в опубликованном в социальной сети Х релизе.
Най известен как автор концепции «мягкой силы». Это понятие политолог ввел в обиход еще в 1990 году. Концепция Ная заключается в том, что добиться желаемого можно не только при помощи экономического принуждения или военной мощи, но также при помощи привлекательности. Политолог указывал, что в долгосрочной перспективе «мягкая сила» оказывается эффективнее и предпочтительнее других способов влияния.
Ранее сообщалось, что умер Хорст Кёлер, немецкий политик и бывший президент Германии. Ему был 81 год.
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