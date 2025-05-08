Умер политолог Джозеф Най, автор концепции «мягкой силы»

Най известен как автор концепции «мягкой силы». Это понятие политолог ввел в обиход еще в 1990 году. Концепция Ная заключается в том, что добиться желаемого можно не только при помощи экономического принуждения или военной мощи, но также при помощи привлекательности. Политолог указывал, что в долгосрочной перспективе «мягкая сила» оказывается эффективнее и предпочтительнее других способов влияния.