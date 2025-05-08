Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его визит приурочен к традиционному параду на Красной площади, который ежегодно собирает лидеров и представителей международных организаций.
Присутствие Ермекбаева подчеркивает стремление ШОС укреплять историческую память, а также расширять сотрудничество с Россией в гуманитарной и культурной сферах.
Ожидается, что в рамках визита он проведёт ряд неформальных встреч с представителями стран-участниц объединения и обсудит актуальные вопросы региональной безопасности и взаимодействия.
Ранее президент Сербии Александр Вучич, находясь на Красной площади у собора Василия Блаженного, выразил гордость за способность своей страны самостоятельно и независимо принимать решения.