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Генсек ШОС Нурлан Ермекбаев прилетел в Москву

Нурлан Ермекбаев примет участие в параде Победы.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его визит приурочен к традиционному параду на Красной площади, который ежегодно собирает лидеров и представителей международных организаций.

Присутствие Ермекбаева подчеркивает стремление ШОС укреплять историческую память, а также расширять сотрудничество с Россией в гуманитарной и культурной сферах.

Ожидается, что в рамках визита он проведёт ряд неформальных встреч с представителями стран-участниц объединения и обсудит актуальные вопросы региональной безопасности и взаимодействия.

Ранее президент Сербии Александр Вучич, находясь на Красной площади у собора Василия Блаженного, выразил гордость за способность своей страны самостоятельно и независимо принимать решения.