Генсек ШОС Нурлан Ермекбаев прилетел в Москву

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев прибыл в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Его визит приурочен к традиционному параду на Красной площади, который ежегодно собирает лидеров и представителей международных организаций.