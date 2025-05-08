В Москву на 9 мая приедут депутаты из Германии: вот что они задумали

План визита депутатов из ФРГ, по данным издания, включает в себя участие в памятных мероприятиях, а также встречи с неназванными «представителями российской власти» и общественности. При этом депутаты уверяют, что участие в торжественных церемониях, посвященных 80-летию Победы, не являются их основной целью. Они критикуют политическую линию Евросоюза, направленную на разжигание конфронтации. Главная задача, по их мнению — «продвижение идеи диалога и разрядки», а то, что визит совпадает с объявленным Россией режимом прекращения огня — очень символично.