Сразу несколько депутатов Европарламента из Германии заявили о планах посетить Москву на День Победы, 9 мая. Речь о представителях немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэле фон дер Шуленбурге. Их визит в российскую столицу 9 и10 мая пройдет в составе международной делегации, вместе с немецкими депутатами в Москву едут три парламентария из Словакии, Чехии и Кипра. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.
План визита депутатов из ФРГ, по данным издания, включает в себя участие в памятных мероприятиях, а также встречи с неназванными «представителями российской власти» и общественности. При этом депутаты уверяют, что участие в торжественных церемониях, посвященных 80-летию Победы, не являются их основной целью. Они критикуют политическую линию Евросоюза, направленную на разжигание конфронтации. Главная задача, по их мнению — «продвижение идеи диалога и разрядки», а то, что визит совпадает с объявленным Россией режимом прекращения огня — очень символично.
Ранее KP.RU писал, что в Германии призывают нового канцлера Фридриха Мерца приехать в Москву на 9 мая и встретиться с Путиным.
Между тем в Совфеде достаточно резко высказались против перспективы такого приезда, напомнив, что новый канцлер Германии — внук нациста, так что его присутствие на параде Победы не слишком уместно.
При этом многие мировые лидеры уже прибыли в Москву для участия в торжественных мероприятиях. Так, в Москву прибыл президент Сербии Александр Вучич, он прилетел 7 мая, несмотря на недавние проблемы со здоровьем и противодействие ЕС, и записал пронзительное обращение.
Также 7 мая в Москву прибыл глава Китая Си Цзиньпин для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы. Его самолет приземлился в аэропорту Внуково-2 около 18:00 по московскому времени.