Глава Минфина Украины заявил, что страна не вернет долг союзникам еще 30 лет

«Стоит отметить, что до конфликта с РФ уровень долга по отношению к ВВП был достаточно безопасный, он составлял 55%. Сейчас он достаточно существенный, мы приближаемся к 100% ВВП, сумма достаточно значительная. Но нужно отметить, что большая часть этого долга была заимствована во время [конфликта] на льготных условиях у наших партнеров. То есть идет речь о том, что в ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», — сказал министр в эфире телеканала «Рада».