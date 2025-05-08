Министр обороны России Андрей Белоусов выразил уверенность, что успех российских войск в противостоянии современному неонацизму станет значимой страницей в истории страны — сопоставимой с подвигом, который совершили советские солдаты в годы Великой Отечественной войны.
В опубликованной статье, вошедшей в тематический сборник Совета безопасности РФ к 80-летию Победы, он отметил, что российские военнослужащие продолжают последовательно реализовывать цели, обозначенные верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции. Армия сохраняет стратегическое преимущество на линии боевого соприкосновения, последовательно ослабляя потенциал противника.
По словам министра, современные защитники Отечества отстаивают те же идеалы, за которые когда-то сражались их предки. Он подчеркнул, что в 1945 году победу обеспечили единство народа, самоотверженность и мужество бойцов — и эти качества вновь играют ключевую роль.
Белоусов выразил убежденность, что и в нынешней ситуации сила сплоченности народа станет решающим фактором: история России показывает, что нация, сохраняющая единство, остаётся непобедимой.
Ранее лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Европа должна быть благодарны Красной армии и Советскому Союзу за освобождение от нацизма и фашизма в 1945 году.