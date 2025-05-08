Белоусов: победа ВС РФ над неонацизмом войдет в историю

По словам министра, современные защитники Отечества отстаивают те же идеалы, за которые когда-то сражались их предки. Он подчеркнул, что в 1945 году победу обеспечили единство народа, самоотверженность и мужество бойцов — и эти качества вновь играют ключевую роль.