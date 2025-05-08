Ренхап: КНДР выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Тип ракеты определить не удалось, сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на южнокорейский объединенный комитет начальников штабов.
Позже агентство сообщило о предположительном запуске КНДР нескольких баллистических ракет, уточнив, что речь идет о ракетах малой дальности.
Напомним, в январе 2025 года северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР произвела запуск новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты. При этом лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отметил, что новейшая гиперзвуковая ракета может преодолеть любую систему ПВО.
Тем временем Соединенные Штаты предполагают получить первые образцы новейшей термоядерной бомбы в мае 2025 года. Речь идет о бомбе B61−13, о работе над которой Вашингтоном было заявлено два года назад.