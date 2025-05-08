Глава МИД Чехии Липавский: Россия не имеет прав на памятник маршалу Коневу

Напомним, памятник Ивану Коневу в Праге в начале апреля 2020 года был снят с пьедестала и отправлен в депозитарий. Такое решение приняла мэрия города. После этого в обстоятельствах демонтажа памятника начал разбираться Следственный комитет России. МИД РФ выразил протест в связи с действиями чешской стороны.