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Глава МИД Чехии Липавский: Россия не имеет прав на памятник маршалу Коневу

Министр иностранных дел заявил, что решение об установке монумента полководцу принимали чешские большевики.

Источник: Аргументы и факты

Россия якобы не имеет никаких прав на памятник советскому полководцу, командующему Калининским фронтом Ивану Коневу, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после просьбы посла РФ в Праге Александра Змеевского помочь с установлением точного местонахождения демонтированного монумента.

«Чешские большевики установили это украшение на площади (в районе — прим. ред.) Прага-6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве», — написал он на своей странице в соцсети Х*.

Глава МИД республики уточнил, что решение о демонтаже памятника приняли местные демократы, негативно относящиеся к деятельности советского маршала.

Напомним, памятник Ивану Коневу в Праге в начале апреля 2020 года был снят с пьедестала и отправлен в депозитарий. Такое решение приняла мэрия города. После этого в обстоятельствах демонтажа памятника начал разбираться Следственный комитет России. МИД РФ выразил протест в связи с действиями чешской стороны.

Российские власти призвали Чехию передать России демонтированный монумент. Сбор подписей для передачи памятника Москве проводила дочь полководца Наталья Конева. МИД Чехии отказал России в указанной просьбе.

В ноябре 2020 года помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что памятник Коневу в Праге должен быть возвращен на его историческое место.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.