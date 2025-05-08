Глава МИД Чехии Липавский: Россия не имеет прав на памятник маршалу Коневу

Россия якобы не имеет никаких прав на памятник советскому полководцу, командующему Калининским фронтом Ивану Коневу, заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский после просьбы посла РФ в Праге Александра Змеевского помочь с установлением точного местонахождения демонтированного монумента.
«Чешские большевики установили это украшение на площади (в районе — прим. ред.) Прага-6 в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве», — написал он на своей странице в соцсети Х*.
Глава МИД республики уточнил, что решение о демонтаже памятника приняли местные демократы, негативно относящиеся к деятельности советского маршала.
Напомним, памятник Ивану Коневу в Праге в начале апреля 2020 года был снят с пьедестала и отправлен в депозитарий. Такое решение приняла мэрия города. После этого в обстоятельствах демонтажа памятника начал разбираться Следственный комитет России. МИД РФ выразил протест в связи с действиями чешской стороны.
Российские власти призвали Чехию передать России демонтированный монумент. Сбор подписей для передачи памятника Москве проводила дочь полководца Наталья Конева. МИД Чехии отказал России в указанной просьбе.
В ноябре 2020 года помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что памятник Коневу в Праге должен быть возвращен на его историческое место.
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