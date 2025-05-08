Депутаты Европарламента из ФРГ захотели приехать в Москву на 9 Мая

В публикации уточняется, что в Москве депутаты Европарламента из ФРГ захотели провести переговоры с парламентариями и другими представителями политики и культуры. В составе делегации — депутаты ЕП от немецкой партии «Альянс Сары Вагенкнехт» (BSW) Рут Фирмених и Михаэль фон дер Шуленбург.