Трамп: в четверг пройдет пресс-конференция по случаю первой торговой сделки

Американский президент Дональд Трамп заявил о предстоящей масштабной пресс-конференции, которая состоится в четверг утром в Овальном кабинете.
Поводом для мероприятия станет заключение первой крупной торговой сделки с представителями иностранного государства, заслуживающего высокого уважения, о чём он сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.
Конкретная страна, с которой достигнуто соглашение, пока не названа. По словам Трампа, это лишь начало серии подобных соглашений, запланированных Вашингтоном.
Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа намерена пересмотреть политику экспортного контроля, касающуюся поставок американских чипов для технологий искусственного интеллекта, утвержденную при бывшем лидере Джо Байдене.