Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до принятия трудных решений

Российские власти призвали Киев «последовать примеру» и уважать объявленное перемирие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение Зеленского манипуляцией и заявил, что Украина уклоняется от прямого ответа на инициативу Москвы. Он добавил, что для длительного прекращения огня важны определенные «нюансы», о которых Владимир Путин говорил в Кремле, касающиеся условий перемирия и его исполнения. В Кремле подчеркнули, что предложенный Москвой вариант остается более реалистичным с точки зрения безопасности и реализации договоренностей. В России также заявили, что в случае нарушений перемирия со стороны Украины военные будут готовы «дать адекватный ответ».