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Трамп заявил, что конфликт на Украине дошел до принятия трудных решений

Президент США Дональд Трамп заявил, что приближается момент, когда необходимо будет принимать решения по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что «не рад этому». Он также согласился с мнением вице-президента Джей Ди Вэнса, что Россия требует «слишком многого», включая признание Крыма.

Источник: Газета.Ру

Президент США Дональд Трамп заявил, что приближается момент, когда необходимо будет принимать решения по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнув, что «не рад этому». Он также согласился с мнением вице-президента Джей Ди Вэнса, что Россия требует «слишком многого», включая признание Крыма.

Президент США Дональд Трамп заявил о приближении момента, когда необходимо будет принимать решения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил в Белом доме, комментируя слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Россия «просит слишком многого».

«Возможно, он (Вэнс — прим. “Газеты.Ru”) прав. Мы приближаемся к тому моменту, когда придется принимать какие-то решения. И я не рад этому», — сказал Трамп.

Трамп отметил, что не считает Москву незаинтересованной в урегулировании, но признал, что «мы приближаемся к тому моменту, когда придется принимать какие-то решения».

Текущий статус переговоров.

Выступая накануне на конференции в Вашингтоне, вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Москва требует в рамках переговоров «слишком много» уступок, включая международное признание Крыма за Россией. Вэнс также подчеркнул необходимость перехода от краткосрочных перемирий к долгосрочному и устойчивому решению конфликта, призвав к прямым переговорам между Киевом и Москвой.

На прошлой неделе администрация Трампа заявляла о сокращении своего участия в посредничестве между Россией и Украиной, призвав обе стороны выдвигать собственные конкретные предложения по прекращению войны. Госдепартамент США подчеркнул, что будет реже участвовать в дипломатических поездках для содействия переговорам, сосредоточив внимание на других аспектах внешней политики.

Еще в марте между Трампом и Путиным состоялись телефонные переговоры, в ходе которых обсуждалось предложение о 30-дневном прекращении огня и отказах от ударов по энергетической инфраструктуре. Путин поддержал эту идею, однако дальнейшие шаги по реализации соглашения не были предприняты.

Перемирие на День Победы.

Россия предложила 72-часовое прекращение огня, приуроченное к празднованию Дня Победы, с 8 по 10 мая. Президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение и подчеркнул, что вместо этого поддерживает 30-дневное прекращение огня, поддерживаемое США.

Объявленное Россией перемирие действует с 0:00 в ночь с 7 на 8 мая до 0:00 в ночь с 10 на 11 мая.

Российские официальные лица обвиняли Украину в саботаже предыдущих попыток прекращения огня, сославшись на многочисленные нарушения во время прошлых соглашений, включая 30-дневный мораторий на атаки на энергетическую инфраструктуру и прекращение огня во время Пасхи. Представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Россия никогда не была против прекращения огня, обвинив Украину в подрыве потенциальных мирных возможностей и несоблюдении согласованных условий.

Российские власти призвали Киев «последовать примеру» и уважать объявленное перемирие. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложение Зеленского манипуляцией и заявил, что Украина уклоняется от прямого ответа на инициативу Москвы. Он добавил, что для длительного прекращения огня важны определенные «нюансы», о которых Владимир Путин говорил в Кремле, касающиеся условий перемирия и его исполнения. В Кремле подчеркнули, что предложенный Москвой вариант остается более реалистичным с точки зрения безопасности и реализации договоренностей. В России также заявили, что в случае нарушений перемирия со стороны Украины военные будут готовы «дать адекватный ответ».