В США рассекретили ещё 60 тысяч файлов дела об убийстве брата Кеннеди

«Более 60 тыс. документов были обнаружены, рассекречены и оцифрованы для публичного просмотра. Сегодняшняя публикация — важный шаг к максимальной прозрачности, поиску правды и ее распространению», — написала Габбард в социальной сети Х, указав, что рассекреченные документы размещены на сайте Национального архива США.