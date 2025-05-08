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В США рассекретили ещё 60 тысяч файлов дела об убийстве брата Кеннеди

В США опубликовали ранее засекреченные документы по делу об убийстве Роберта Кеннеди.

Источник: Комсомольская правда

Власти Соединенных Штатов рассекретили очередную партию документов из дела об убийстве сенатора Роберта Кеннеди, брата 35-го президента США Джона Кеннеди. Об этом информировала директор Национальной разведки США Тулси Габбард.

Речь идет о более 60 тысяч документов.

«Более 60 тыс. документов были обнаружены, рассекречены и оцифрованы для публичного просмотра. Сегодняшняя публикация — важный шаг к максимальной прозрачности, поиску правды и ее распространению», — написала Габбард в социальной сети Х, указав, что рассекреченные документы размещены на сайте Национального архива США.

Ранее они не были оцифрованы и доступ общественности к ним не открывался. В пакете находятся внутренние служебные записки ФБР о ходе расследования, обсуждения версий убийства подразделениями ФБР и другие документы.

Напомним, в апреле, исполняя распоряжения президента США Дональда Трампа, ЦРУ (DNI) начало открывать правительственные записи об убийствах выдающихся американцев, первым был опубликован кэш файлов, связанных с убийством сенатора Роберта Ф. Кеннеди.

Тем временем в деле об убийстве Джона Кеннеди вскрылись потрясающие факты. Подробности здесь на KP.RU.