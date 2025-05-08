«Будет горячо»: эксперты предсказали ход конфликта Индии и Пакистана

Вооруженный конфликт между Индией и Пакистаном существенно обострился после того, как 22 апреля 2025 года группа вооруженных боевиков атаковала туристов в городе Пахалгам в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир. После этого Индия выслала всех граждан Пакистана и закрыла границу с этой страной и приостановила договор о водах Инда 1960 года. Ядерные державы обменялись ракетными ударами.
Как далеко может зайти вооруженное противостояние двух ядерных держав, применят ли стороны ядерное оружие и увеличится ли и так многочисленный поток беженцев — aif.ru обсудил ситуацию с экспертами.
Перспективы развития конфликта между Индией и Пакистаном.
Конфликт между Индией и Пакистном некоторое время будет переживать горячую фазу, убеждена доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Евгения Ванина, но вряд ли ситуация перерастет в полномасштабную войну.
«Конфликт, конечно, какое-то время переживет свою горячую фазу, но я не думаю, что он перейдет в полномасштабную войну с задействованием больших воинских контингентов», — сказала aif.ru эксперт.
Доцент института стран Азии и Африки Борис Волхонский допустил, что Пакистан может пойти на обострение конфликта из-за воды. Индия отказалась выполнять положение договора о разделе вод в верхнем течении Инда.
«Для Пакистана это жизненно важный момент, он может в этом усмотреть угрозу своему собственному существованию, потому что речь идет о возможной засухе и голоде. И уже в Пакистане прозвучало, что перекрытие верхних притоков Инда в верхнем течении будет началом войны. То есть, Пакистан может пойти на какие-то решительные действия», — объяснил собеседник aif.ru.
Будет ли применено ядерное оружие, как предсказал Жириновский.
На фоне обострения конфликта между Индией и Пакистаном в Сети вспомнили о пророчестве основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского о ядерном конфликте между двумя странами.
«Между Индией и Пакистаном произойдет ядерный конфликт. Погибнут 200 миллионов человек, не меньше. Разжигание конфликта между Индией и Пакистаном — это часть глобальной спецоперации против Китая и России», — заявил Владимир Жириновский еще в 2004 году.
При этом пока эксперты настроены к этому пророчеству скептически. Ванина отметила, что Нью-Дели и Исламабад понимают убийственность развития конфликта в полномасштабную войну с применением ядерного оружия.
Пакистанский министр обороны Хаваджа Асиф также отмечал, что обострение конфликта между Пакистаном и Индией вряд ли перерастет в обмен ядерными ударами.
Вырастет ли поток беженцев из Индии и Пакистана.
Поток беженцев из Индии и Пакистана может увеличиться из-за конфликта между сторонами, но на какое-то время, считает востоковед Ванина.
«Из Индии и так огромная иммиграция, без всякой войны. Миллионные диаспоры живут и в Штатах, и в Британии, и в других странах. И пакистанцы мигрируют очень активно, особенно в страны Персидского залива, где они работают. Поэтому этот поток беженцев может увеличиться, но на какое-то время. Тот, кто хотел, уезжал и до этих событий», — отметила эксперт.
В период с 1990 по 2024 год число индийских эмигрантов утроилось: с 6,5 млн до 18,5 млн. Их доля среди мировых эмигрантов увеличилась с 4% до 6%, писал в марте 2025 года портал Data for India.
В период с 1981 по январь 2025 года в общей сложности 13 498 204 пакистанца зарегистрировались для трудоустройства за рубежом, утверждает исследовательский Институт Гэллапа в Пакистане.