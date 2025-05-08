«Будет горячо»: эксперты предсказали ход конфликта Индии и Пакистана

«Из Индии и так огромная иммиграция, без всякой войны. Миллионные диаспоры живут и в Штатах, и в Британии, и в других странах. И пакистанцы мигрируют очень активно, особенно в страны Персидского залива, где они работают. Поэтому этот поток беженцев может увеличиться, но на какое-то время. Тот, кто хотел, уезжал и до этих событий», — отметила эксперт.