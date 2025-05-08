Чешский МИД отказался содействовать России в поиске памятника маршалу Ивану Коневу, который ранее был установлен в Праге, но впоследствии был убран и местонахождение его неизвестно. Глава чешского дипломатического ведомства Ян Липавский мотивировал отказ тем, что Россия якобы «не имеет никаких прав» на данный монумент.
«Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве. А чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — написал министр в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что РФ направила Чехии ноту о содействии в осмотре демонтированного памятника Коневу.
Напомним, памятник маршалу Ивану Коневу снесли весной 2020 года. Подробности здесь на KP.RU.
В Совфеде назвали кощунством решение демонтировать памятник Коневу в Праге, а СК было возбуждено уголовное дело по данному факту.