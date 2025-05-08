Чешский министр Липавский: РФ не имеет никаких прав на памятник Коневу

«Россия не имеет никаких прав на статую. Чешские большевики установили это украшение на площади в Праге в 1980 году как выражение подобострастия по отношению к Москве. А чешские демократы решили убрать его, чтобы указать на темную роль Ивана Конева в истории порабощения европейских народов», — написал министр в социальной сети Х.