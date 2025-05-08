Сенатор Карасин оценил вероятность визита Мерца в Москву на 9 мая

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц не сможет посетить Москву 9 мая, его никто не приглашал. Об этом aif.ru заявил глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.
Ранее издание Berliner Zeitung опубликовало материал, в котором призвало Мерца «проявить мужество» и прилететь в Москву 9 мая. Авторы предложили новому канцлеру ФРГ возобновить диалог с Кремлем.
«Мы его не приглашали, его только избрали. Вот и все. Как он может незванно приехать к нам. Человек еще суток не пробыл канцлером», — пояснил Карасин.
Мерц не комментировал возможность посещения Москвы, но заявил, что намерен посетить Украину в течение нескольких следующих недель.