На любые удары киевского режима нужно отвечать в семикратном размере. Такое мнение выразил депутат Госдумы Алексей Чепа, отвечая на вопрос aif.ru, какая должна быть реакция РФ на возможные провокации Киева на День Победы.
«Вот цифра семь как бы во многих религиях хорошая цифра. На любые провокации против России должен быть дан семикратный ответный удар, — отметил Чепа. — То есть нанес противник удар по мосту — мы имеем право нанести удар по семи мостам. Нанес удар по газораспределительной станции — мы по семи станциям нанесли удар».
«Когда будут знать, что ответ обязательно будет, что преступления будут наказаны, тогда все везде будут бояться: и преступники, и террористы, и Зеленский. Все будут понимать, что их ждет адекватный ответный удар», — подытожил Чепа.
Ранее Чепа в комментарии aif.ru отметил, что Владимир Зеленский боится перемирия, предложенного РФ на День Победы, так как продолжение конфликта для главы киевского режима — единственная возможность выжить.