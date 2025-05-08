Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц является внуком нациста, он призывал нанести удары по России немецкими ракетами, напомнил в разговоре с aif.ru первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Были бы рады в Москве приезду внука нациста, который призывал наносить удары по нашей стране немецкими ракетами? Вопрос риторический», — отметил сенатор.
Джабаров добавил, что люди, которые приходят сейчас к власти в Германии, вероятнее всего будут говорить, что нужно «идти на Восток и побеждать Россию».
Ранее издание Berliner Zeitung призвало Мерца «проявить мужество» и прилететь в Москву 9 мая.
Сам Мерц не комментировал этот призыв. Однако он заявил, что планирует в ближайшее время отправиться на Украину.