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Сенатор Джабаров: Мерц, будучи внуком нациста, призывал бить ракетами по РФ

Новые власти в Германии будут говорить, что нужно «идти на Восток и побеждать Россию».

Источник: Аргументы и факты

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц является внуком нациста, он призывал нанести удары по России немецкими ракетами, напомнил в разговоре с aif.ru первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Были бы рады в Москве приезду внука нациста, который призывал наносить удары по нашей стране немецкими ракетами? Вопрос риторический», — отметил сенатор.

Джабаров добавил, что люди, которые приходят сейчас к власти в Германии, вероятнее всего будут говорить, что нужно «идти на Восток и побеждать Россию».

Ранее издание Berliner Zeitung призвало Мерца «проявить мужество» и прилететь в Москву 9 мая.

Сам Мерц не комментировал этот призыв. Однако он заявил, что планирует в ближайшее время отправиться на Украину.