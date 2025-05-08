ANI: Пакистан открыл огонь на линии контроля в Джамму и Кашмире

В ночь с 7 на 8 мая на линии контроля в Джамму и Кашмире произошло резкое обострение: пакистанские военные открыли огонь по индийским позициям, что, по утверждению индийской стороны, не имело предварительных причин.
Обстрел, охвативший районы Купвары, Барамуллы, Ури и Ахноуа, велся с применением стрелкового оружия и артиллерии. Индийские сухопутные силы отреагировали ответным огнем, заявив о «пропорциональном ответе».
Эскалация произошла на фоне резкого ухудшения отношений между Индией и Пакистаном после теракта в Пахалгаме, в результате которого погибли более 25 человек. Индийские власти обвинили в организации нападения пакистанскую разведку. В ответ обе стороны заморозили двусторонние соглашения и ограничили воздушное сообщение.
Вслед за этим индийская армия провела операцию под названием «Синдур», в рамках которой было нанесено несколько точечных ударов по предполагаемым базам террористов на территории Пакистана и в подконтрольной ему части Кашмира. Индийские СМИ сообщили о ликвидации более 70 боевиков, тогда как пакистанская сторона заявила о десятках жертв среди мирного населения. В ответ Исламабад временно закрыл воздушное пространство и нанес ответные удары, что привело к новым потерям по обе стороны границы.
Ранее министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что между пакистанской стороной и Индией «состоялся контакт», по его словам, речь идёт о советниках по нацбезопасности Пакистана и Индии.