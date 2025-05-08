ANI: Пакистан открыл огонь на линии контроля в Джамму и Кашмире

Вслед за этим индийская армия провела операцию под названием «Синдур», в рамках которой было нанесено несколько точечных ударов по предполагаемым базам террористов на территории Пакистана и в подконтрольной ему части Кашмира. Индийские СМИ сообщили о ликвидации более 70 боевиков, тогда как пакистанская сторона заявила о десятках жертв среди мирного населения. В ответ Исламабад временно закрыл воздушное пространство и нанес ответные удары, что привело к новым потерям по обе стороны границы.