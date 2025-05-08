В Кремле прокомментировали предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина

«Будет, естественно, и беседа в узком составе. Хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой обширный. Потом будут переговоры между двумя делегациями. И потом еще отдельно лидеры — у них будет отдельное чаепитие, отдельный ланч. Поэтому это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно», — сказал Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину, говоря о переговорах Путина и Си Цзиньпина в Москве.