В Совфеде призвали не ждать ничего разумного от нового правительства ФРГ

От нового правительства Германии не стоит ждать чего-то разумного, заявил aif.ru первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Антироссийская позиция Мерца полностью согласуется с тем курсом на милитаризацию Европы, который объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От нового немецкого правительства вообще не стоит ждать чего-то разумного. Люди, которые сейчас приходят к власти в Германии, скорее, будут говорить, что нужно идти на Восток и побеждать Россию», — отметил сенатор.
Альтернативная точка зрения в ФРГ приравнивается к радикальной и подлежит запрету, что мы и видим по событиям вокруг партии «Альтернатива для Германии», добавил Джабаров.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в комментарии aif.ru отметил, что провал Мерца в первом туре голосования на пост канцлера говорит о том, что ему не доверяют даже в собственной партии, а также констатировал, что в Германии начался политический кризис.