В Совфеде призвали не ждать ничего разумного от нового правительства ФРГ

«Антироссийская позиция Мерца полностью согласуется с тем курсом на милитаризацию Европы, который объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. От нового немецкого правительства вообще не стоит ждать чего-то разумного. Люди, которые сейчас приходят к власти в Германии, скорее, будут говорить, что нужно идти на Восток и побеждать Россию», — отметил сенатор.