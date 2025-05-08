В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

Переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Москве пройдут в разных форматах. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
«Будет, естественно, и беседа в узком составе. Хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой обширный … будет длительное общение в разном составе», — прокомментировал Песков предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина.
По его словам, после беседы в узком составе состоятся переговоры между двумя делегациями, а потом отдельно поговорят лидеры России и КНР, у которых будет «отдельное чаепитие, отдельный ланч».
Напомним, председатель КНР прилетел в Москву по приглашению российского лидера. Си Цзиньпин будет присутствовать на Параде Победы на Красной площади, а потом проведет переговоры с несколькими лидерами стран, в том числе с президентом России.