В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Си Цзиньпина

«Будет, естественно, и беседа в узком составе. Хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой обширный … будет длительное общение в разном составе», — прокомментировал Песков предстоящие переговоры Путина и Си Цзиньпина.