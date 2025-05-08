Глава Башкирии принял участие в торжественном митинге к 80-летию Победы.

Сегодня, 8 мая, в Чишминском районе Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил 12-ю отдельную гвардейскую инженерную Кенигсбергкско-Городокскую Краснознаменную ордена Жукова бригаду и принял участие в торжественном митинге, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
"Уважаемые товарищи, ветераны, воины-гвардейцы! Сегодня, в канун главного для страны праздника, мы чествуем подвиг поколения солдат Победы здесь, в вашей воинской части.
Инженерные войска — гордость нашей армии. С ними связаны многие героические страницы военной истории России — от штурма Измаила до Бородинской битвы, от огненных рубежей Великой Отечественной до современных операций. Именно инженерные части зачастую под обстрелами строят мосты, защитные сооружения, ремонтируют военную технику, крепят надежный оборонный щит Родины.
История вашего соединения включает в себя много знаменательных дат, событий и героических подвигов. В наши дни в составе 12-й Отдельной гвардейской инженерной бригады, награжденной в прошлом году орденом Жукова, вы достойно решаете боевые задачи в ходе специальной военной операции. Более 800 ваших товарищей отмечены государственными наградами.
Сегодня мы открываем бюст Героя Советского Союза, виднейшего военного инженера, генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Михайловича Карбышева. Его стойкость и мужество стали символом несгибаемой воли и верности Отечеству. Наш долг — помнить тех, кто ценой жизни отстоял Родину, передать эту память детям и внукам.
От души поздравляю вас с наступающим праздником. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким, успехов в ответственной службе! С праздником! С Днем Победы!", — обратился Радий Хабиров к присутствующим.
С наступающим праздником военнослужащих поздравил и командир бригады, полковник Сергей Шевчук.
Радий Хабиров также вручил ордена и медали генерала Шаймуратова 10 отличившимся офицерам, сержантам и прапорщикам воинской части.
Вместе они возложил цветы к мемориалу воинской славы бригады и почтил память погибших воинов минутой молчания.
Справка.
История бригады включает в себя много знаменательных дат, событий, героических ратных подвигов воинов нескольких поколений россиян.
Приказом командующего войсками Калининского фронта от 30 мая 1942 года была сформирована 5-я отдельная инженерная бригада специального назначения.
Боевой путь бригады в годы Великой Отечественной войны длиной 2500 километров прошел от Селижарово Калининской области через Великие Луки, Ржев, Рудино, Невель, Полоцк, Шяуляй, Мемель, Кёнигсберг и завершился в Пиллау. Личный состав соединения принимал активное участие в Ржево-Сычевской, Великолукской, Белорусской, Рижской и Мемельской, Кёнигсбергской наступательных операциях. За мужество и отвагу, проявленную в боях с немецко-фашистскими захватчиками 1373 воина награждены орденами и 1965 воинов медалями.
В годы ВОВ семь минеров-гвардейцев были удостоены звания Героя Советского Союза.
С 24 февраля 2022 года бригады принимает участие в специальной военной операции. За период проведения СВО за проявленное мужество и отвагу более 700 военнослужащих награждены государственными и ведомственными наградами Российской Федерации и более 100 военнослужащих награждены государственными наградами Республики Башкортостан.
23 февраля 2024 года Указом Президента РФ за проявленный массовый героизм в ходе проведения специальной военной операции, 12 отдельная гвардейская Кенигсбергско-Городокская Краснознаменная инженерная бригада награждена «Орденом Жукова».