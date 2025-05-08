Глава Башкирии принял участие в торжественном митинге к 80-летию Победы.

История вашего соединения включает в себя много знаменательных дат, событий и героических подвигов. В наши дни в составе 12-й Отдельной гвардейской инженерной бригады, награжденной в прошлом году орденом Жукова, вы достойно решаете боевые задачи в ходе специальной военной операции. Более 800 ваших товарищей отмечены государственными наградами.