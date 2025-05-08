В Кремле раскрыли подробность о переговорах Путина и Си Цзиньпина

«Ну, действительно, традиция будет продолжена, будет, естественно, и беседа в узком составе, хотя само по себе понятие узкого состава, наверное, малоприменимо для российско-китайских отношений, там узкий состав будет такой, обширный. Потом будут переговоры между двумя делегациями, и потом еще отдельно лидеры. У них будет отдельное чаепитие, отдельный ланч, поэтому это будет длительное общение в разном составе, в том числе и один на один, конечно», — заявил представитель Кремля.