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В США рассказали о подготовке Нидерландов к военному столкновению с Россией

Нидерланды готовятся к военному столкновению с Россией, пишет Politico.

Источник: AP 2024

Директор голландского военного разведывательного агентства MIVD, вице-адмирал Питер Ризник выразил серьезные опасения относительно продолжающегося наращивания военной мощи России.

Он призвал мировое сообщество быть внимательным в течение следующего года. Ризник допустил военное столкновение с Россией, так как в РФ темпы военного производства останутся на текущем уровне.

«Нидерланды, как и остальные страны НАТО, находятся на этапе программы повышенной готовности, чтобы быть уверенными в том, что мы будем готовы, если это произойдет», — подчеркнул он.

Ранее в правительстве Нидерландов сочли сложной защиту от российского «Сармата».