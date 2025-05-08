Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из спорных вод

Китайские военные вытеснили филиппинский сторожевой корабль из территориальных вод в районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.
«Филиппинский сторожевой катер № 35 попытался проникнуть в территориальные воды Китая в районе острова Хуанъянь. Военно-морские силы Южной зоны боевого командования НОАК задействовали военнослужащих для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом», — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте командования в социальной сети WeChat.
Тянь Цзюньли подчеркнул, что действия китайских военных были квалифицированными и легитимными. В заявлении также говорится, что Китай призывает Филиппины незамедлительно прекратить провокационные действия.
Ранее в Восточно-Китайском море, которое омывает северное побережье Тайваня, прошли учения с участием вооружённых сил Китая.