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Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из спорных вод

Военные Китая вытеснили филиппинский сторожевой катер из вод в районе спорного острова Хуанъянь.

Источник: Аргументы и факты

Китайские военные вытеснили филиппинский сторожевой корабль из территориальных вод в районе спорного острова Хуанъянь (риф Скарборо), сообщил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

«Филиппинский сторожевой катер № 35 попытался проникнуть в территориальные воды Китая в районе острова Хуанъянь. Военно-морские силы Южной зоны боевого командования НОАК задействовали военнослужащих для отслеживания, наблюдения, предупреждения и вытеснения в соответствии с законом», — говорится в заявлении, опубликованном в аккаунте командования в социальной сети WeChat.

Тянь Цзюньли подчеркнул, что действия китайских военных были квалифицированными и легитимными. В заявлении также говорится, что Китай призывает Филиппины незамедлительно прекратить провокационные действия.

Ранее в Восточно-Китайском море, которое омывает северное побережье Тайваня, прошли учения с участием вооружённых сил Китая.